Более 140 екатеринбуржцев будут судить за неоплату проезда в общественном транспорте

08 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Более 140 екатеринбуржцев будут судить за неоплату проезда в общественном транспорте

В Екатеринбурге перед судом предстанет более 140 местных жителей, решивших "зайцем" прокатиться в общественном транспорте. Каждому из них грозит штраф в размере 2,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне в горадминистрации состоялась еженедельная встреча с безбилетниками, которых пригласили для составления протокола и письменного объяснения причин неоплаты. Всего было опрошено свыше 140 нарушителей - и это только те, кого удалось поймать на прошлой неделе.

Отметим, что рейды проходят ежедневно с самого выхода транспорта на линию и до его возвращения в депо. Девять бригад от Центра управления перевозками выявляют самые "безбилетные" маршруты, сравнивая по датчикам пассажиропотока количество вошедших в салон и оплативших проезд - по числу транзакций. Через специальные транспортные терминалы они временно блокируют любую возможность оплатить проезд после начала проверки, что вынуждает "зайцев" признаться в неоплате.

По словам начальника отдела организации транспортного обслуживания населения департамента транспорта Артема Ахиярова, значительную долю от всех нарушителей составляют студенты. Это несмотря на то, что для учащихся действует льгота в виде безлимитного проездного на месяц на все виды транспорта всего 1,2 тыс. рублей.

После составления протокола и дачи объяснений в горадминистрации, дело направят на рассмотрение в суд. Уже там судья примет решение о наказании - штраф или предупреждение в случае уважительной причины неоплаты.

Только в марте было проведено 6,5 тыс. проверок, во время которых выявили 7,6 тыс. случаев безбилетного проезда. Это значительно меньше, чем в январе, что говорит о позитивной тенденции по оплате проезда пассажирами.

Напомним, стоимость единоразового проезда в Екатеринбурге составляет 42 рубля, а безлимитного проездного на все виды транспорта на месяц - 1,5 тыс. рублей.

Теги: Екатеринбург, проезд, общественный транспорт, оплата, штраф


