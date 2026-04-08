Более 140 екатеринбуржцев будут судить за неоплату проезда в общественном транспорте

В Екатеринбурге перед судом предстанет более 140 местных жителей, решивших "зайцем" прокатиться в общественном транспорте. Каждому из них грозит штраф в размере 2,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне в горадминистрации состоялась еженедельная встреча с безбилетниками, которых пригласили для составления протокола и письменного объяснения причин неоплаты. Всего было опрошено свыше 140 нарушителей - и это только те, кого удалось поймать на прошлой неделе.

Отметим, что рейды проходят ежедневно с самого выхода транспорта на линию и до его возвращения в депо. Девять бригад от Центра управления перевозками выявляют самые "безбилетные" маршруты, сравнивая по датчикам пассажиропотока количество вошедших в салон и оплативших проезд - по числу транзакций. Через специальные транспортные терминалы они временно блокируют любую возможность оплатить проезд после начала проверки, что вынуждает "зайцев" признаться в неоплате.

По словам начальника отдела организации транспортного обслуживания населения департамента транспорта Артема Ахиярова, значительную долю от всех нарушителей составляют студенты. Это несмотря на то, что для учащихся действует льгота в виде безлимитного проездного на месяц на все виды транспорта всего 1,2 тыс. рублей.

После составления протокола и дачи объяснений в горадминистрации, дело направят на рассмотрение в суд. Уже там судья примет решение о наказании - штраф или предупреждение в случае уважительной причины неоплаты.

Только в марте было проведено 6,5 тыс. проверок, во время которых выявили 7,6 тыс. случаев безбилетного проезда. Это значительно меньше, чем в январе, что говорит о позитивной тенденции по оплате проезда пассажирами.

Напомним, стоимость единоразового проезда в Екатеринбурге составляет 42 рубля, а безлимитного проездного на все виды транспорта на месяц - 1,5 тыс. рублей.