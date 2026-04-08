Из-за ночной ракетной опасности в Оренбургской области закрывался аэропорт Перми

Ночью в Оренбургской области вводился режим ракетной опасности, из-за этого Росавиация ограничивала полеты над ближайшими регионами.

О ракетной опасности объявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев около полуночи по местному времени. Спустя полтора часа Росавиация объявила ограничения для аэропортов Оренбурга, Перми и Уфы.

В 02.46 Солнцев сообщил, что режим воздушной тревоги снят, и через минуту Росавиация отменила "Ковер" в оренбургском и уфимском аэропортах. Спустя еще 20 минут ограничения сняли и в Большом Савино.

По данным Минобороны за ночь дежурные средства ПВО сбили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Из-за чего вводились ограничения в южных уральских регионах, не сообщается.