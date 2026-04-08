Власти Воронежской области опровергли информацию о "химической опасности"

Информация о химической опасности в Воронежской области не соответствует действительности, сообщили в правительстве региона.

Во вторник вечером два телеканала передали, что в Воронежской области объявлена химическая опасность.

В правительстве пояснили, что сигнал на ТВ "был дан ошибочно". Власти подчеркнули, что причина случившегося устанавливается. Официальные лица добавили, что в регионе объявлялась именно ракетная опасность, передает РИА Новости.

Отметим, в телеграм-канале губернатора Воронежской области Александр Гусев 8 апреля вечером появились сообщения о ракетной опасности. Спустя примерно час она была отменена.