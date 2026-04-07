Выплаты получат жители Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Дагестанских Огней, Хасавюрта, Бабаюртовского, Гумбетовского, Дербентского, Карабудахкентского, Кумторкалинского, Новолакского и Хасавюртовского районов. Деньги получат люди, имущество которых пострадало от непогоды.

Правительство Дагестана выделило 100 миллионов рублей из резервного фонда на выплаты пострадавшим от природной стихии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства республики.



