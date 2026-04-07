08 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Mike Segar/Reuters

В ООН заявили, что воплощение угроз Трампа об уничтожении цивилизации Ирана, равносильна самому тяжкому преступлению

Если президент США Дональд Трамп претворит в жизнь угрозу "уничтожить целую цивилизацию" в Иране этой ночью, то это будет равносильно совершению самых тяжких международных преступлений. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Угрозы, сеющие страх и ужас среди гражданского населения, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Реализация таких угроз равносильна совершению самых тяжких международных преступлений", - цитирует его слова ТАСС.

По словам Тюрка, умышленные нападения на гражданское население и инфраструктуру "являются военными преступлениями" в соответствии с нормами международного права. "Я осуждаю резкие и подстрекательские высказывания, которые в последние несколько недель звучат со стороны всех участников конфликта на Ближнем Востоке, включая недавние угрозы уничтожить целую цивилизацию и нанести удары по гражданской инфраструктуре. Это вызывает отвращение", - подчеркнул он.

Теги: ООН, Фолькер Тюрк, угрозы, Трамп, Иран


