Игорь Седов принял участие в богослужении в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Астрахани

Сегодня, 7 апреля, православные верующие отмечают великий праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Согласно Евангелию, именно в этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии о грядущем рождении Сына Божьего.

Торжественную литургию в Благовещенском Новодевичьем монастыре в Астрахани провел митрополит Астраханский и Камызякский Никон. На богослужении присутствовали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, председатель регионального парламента Игорь Мартынов, председатель Городской Думы Игорь Седов, представители органов власти города и области и жители Астрахани.

"Благовещение знаменует начало спасения человечества, воплощая единство Божественного замысла и свободной воли человека. Этот праздник несёт светлую радость и напоминает о ключевом событии христианской веры", - напомнил Игорь Седов.

По завершении службы митрополит Никон и прихожане выпустили в небо белых голубей — символ Благой Вести, Святого Духа и духовной свободы, дарованной людям с приходом Христа.