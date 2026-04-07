Сергей Ситников, посещая Дом ребенка сообщил, что в Костромской области расширят систему реабилитации особенных детей

Сергей Ситников посетил костромской дом ребенка, где на реабилитации сейчас находятся 14 детей. Губернатор побеседовал с родителями, спросил, насколько они удовлетворены условиями и качеством занятий. Мамы рассказали главе региона, что со стороны педагогов они ощущают чуткое отношение, свою работу педагоги ведут профессионально, применяя индивидуальный подход.

«Педагоги - настоящие волшебники. Благодаря их терпению, любви и профессионализму видны хорошие результаты. Я искренне считаю, что в Костроме нет лучше специалистов. Спасибо им за каждый маленький шаг, который для нас — огромная победа», - отметила одна из мам.

Всего в 2025 году реабилитацию в дневном стационаре прошли 300 детей. Костромские педагоги применяют передовые методики в работе, ведут занятия по системе Марии Монтессори, используют логоритмику, Томатис-терапию, микрополяризацию и биоакустическую коррекцию головного мозга.

В доме ребенка помогают деткам возрастом до четырех лет, при этом потребность в реабилитации имеется и для возраста от 4 до 7 лет. Соответственно, родителям приходится приходится обращаться за помощью в частные центры.

«Я вижу ваши успехи, вы делаете большое дело. Давайте думать и о будущем. Нам нужно создавать новые учреждения, чтобы помощь не заканчивалась в четыре года, чтобы детки могли заниматься в любом возрасте», - обратился Сергей Ситников к руководству учреждения.

Глава региона считает важным создать условия для адаптации ребенка к семи годам. Профильным департаментам Костромской области теперь ставится задача проработать вопрос расширения возрастных групп на базе существующего учреждения. Проанализировать и собрать данные о том, сколько детей в Костромской области одновременно могут проходить реабилитацию. А также определить - какие потребуются площади, оценить возможность формирования дополнительного коллектива специалистов. При этом, помещения для организации реабилитации регион готов предоставить.

Сергей Ситников в ходе посещения детского учреждения обратил внимание на необходимость введения отдельной надбавки за специфику педагогической деятельности и за особые знания. Зарплата сотрудников учреждения должна соответствовать средней по городу, а надбавки осуществлять в зависимости от образования и квалификации. Губернатор отметил, что обучение сотрудников за счет учреждения возможно проводить при условии взаимных обязательств между организацией и работником.

Еще одно направление работы дома ребенка - работа по возвращению детей в кровные семьи. С 2014 года реализуется проект "Как дома". В рамках проекта дети проживают в семейных группах с постоянными близкими взрослыми, без переводов из группы в группу, совместно с братьями и сестрами, с закрепленным тьютором. Результатом работы учреждения в этом направлении стало возвращение в кровные семьи 39 детей в 2025 году.

Завершая рабочий визит, Сергей Ситников отметил лучших специалистов дома ребенка почетными грамотами администрации Костромской области.