Завершены испытания на тепловых сетях Астрахани

Испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя проводили в Кировском, Ленинском и Советском районах города Астрахани. Такие мероприятия проводятся раз в 5 лет, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. Это необходимо для того, чтобы выявленные дефекты не привели к серьёзным нарушениям при теплоснабжении потребителей.

Подобная проверка позволит в следующем отопительном периоде безопасно поднимать и поддерживать температуру теплоносителя в тепловых сетях, необходимую для качественного теплоснабжения астраханцев.

Помимо необходимого по технике безопасности отключения горячего водоснабжения во время испытаний, ряд управляющих организаций произвели отключение и систем центрального отопления в жилых домах. Это противоречило программе испытаний и также негативно сказалось на их проведении.

В случае, если граждане наблюдали отсутствие отопления 6 апреля, специалисты просят сообщить об этом в адрес ООО «Астраханские тепловые сети» по телефонам диспетчерской службы +7 (8512) 25-90-86 (с 08.00 до 20.00); +7 (8512) 40-74-42 (круглосуточно) или по электронной почте ats.office@lukoil.com.

В настоящее время специалисты устраняют дефекты, выявленные по итогам испытаний. Работы будут проводиться в максимально сжатые сроки до возобновления горячего водоснабжения всем потребителям.