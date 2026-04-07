Завершены испытания на тепловых сетях Астрахани

07 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Завершены испытания на тепловых сетях Астрахани

Испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя проводили в Кировском, Ленинском и Советском районах города Астрахани. Такие мероприятия проводятся раз в 5 лет, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. Это необходимо для того, чтобы выявленные дефекты не привели к серьёзным нарушениям при теплоснабжении потребителей.

Подобная проверка позволит в следующем отопительном периоде безопасно поднимать и поддерживать температуру теплоносителя в тепловых сетях, необходимую для качественного теплоснабжения астраханцев.

Помимо необходимого по технике безопасности отключения горячего водоснабжения во время испытаний, ряд управляющих организаций произвели отключение и систем центрального отопления в жилых домах. Это противоречило программе испытаний и также негативно сказалось на их проведении.

В случае, если граждане наблюдали отсутствие отопления 6 апреля,  специалисты просят сообщить об этом в адрес ООО «Астраханские тепловые сети» по телефонам диспетчерской службы +7 (8512) 25-90-86 (с 08.00 до 20.00); +7 (8512) 40-74-42 (круглосуточно) или по электронной почте ats.office@lukoil.com.

В настоящее время специалисты устраняют дефекты, выявленные по итогам испытаний. Работы будут проводиться в максимально сжатые сроки до возобновления горячего водоснабжения всем потребителям.

Теги: горячее водоснабжение, дефекты, теплоносители


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети