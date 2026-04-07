Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с заместителем Губернатора Кубани по соцвопросам

Спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с заместителем Губернатора края по социальным вопросам Еленой Воробьевой. Также в ней участвовали заместитель председателя ЗСК – председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский, председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Александр Поголов.

В начале диалога Юрий Бурлачко отметил, что Елена Воробьева, несмотря на совсем недавнее назначение на должность, не является новым человеком в этой сфере. Вице-губернатор имеет большой практический опыт в области образования, прошла путь от педагога до министра образования края.

«Вопросы развития социальной сферы региона всегда носили и носят приоритетный характер в деятельности кубанского парламента. Это касается как поддержки депутатами социально ориентированного краевого бюджета, так и принятия законодательных инициатив, направленных на введение мер господдержки определенных категорий граждан и выплат работникам бюджетной сферы, строительство соцобъектов и других вопросов. Мы все знаем о достижениях в данных направлениях, но сегодня поговорим и об имеющейся проблематике», – сказал Юрий Бурлачко.

В ходе встречи был рассмотрен спектр актуальных вопросов социальной политики региона. В частности, обсуждали темы строительства лечебных и образовательных учреждений, реализации мер поддержки участников СВО, их реабилитации, а также меры по улучшению демографической ситуации в крае.Отдельно остановились на вопросах обеспечения комплексной безопасности образовательной среды в современных условиях, организации питания школьников, реализации молодежной политики.

Юрий Бурлачко акцентировал внимание на необходимости объединения молодежных общественных организаций региона под эгидой одной из ведущих молодежных организаций края. Глава ЗСК считает, что это позволит повысить эффективность их деятельности.

Еще одной темой обсуждения стала организация начальной военной подготовки в образовательных организациях, в том числе с активным вовлечением старшеклассников в проведение военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Юрий Бурлачко в ходе обсуждения напомнил, что депутаты Заксобрания Краснодарского края имеют возможность значимые темы выдвигать на обсуждение в рамках Южно-Российской Парламентской Ассоциации и, соответственно, получить поддержку коллег для рассмотрения уже на федеральном уровне. Он предложил вице-губернатору выходить с предложениями в ЗСК с вопросами по совершенствованию законодательства по наболевшим вопросам.

В завершении обсуждения стороны выразили готовность к совместной работе министерства и ведомства социального блока во взаимодействии с профильными комитетами ЗСК для выполнения социальных обязательств перед жителями края.