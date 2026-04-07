Бывшего вице-губернатора Курской области приговорили к 17 годам колонии

Бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов приговорен к 17 годам строгого режима и штрафу в 450 млн руб. за взяточничество.

Накануне к 14 годам колонии строгого режима по тому же делу был приговорен экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Ему также присужден штраф в 400 млн руб.

В апреле 2025 г. стало известно о задержании экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство "Корпорации развития Курской области" (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).