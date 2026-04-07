Организаторы Ural Music Night объявили хедлайнеров на 2026 год

Организаторы Уральской ночи музыки объявили хедлайнеров на 2026 год. В этот раз жителям и гостям Екатеринбурга стоит ждать выступления групп "Сова" и "Ягода".

С группой "Сова" екатеринбуржцы уже знакомы. Оба ее участника сами из уральской столицы и уже имеют четыре альбома с ностальгичной музыкой. Из самого популярного их песни: "Сериал", "Гроза" и "Первый снег". В 2025 году во время турне дуэт уже побывал во многих городах России и Центральной Азии, а вместе с группой "Перемотка" выступил в шести городах Китая.

Группа "Ягода" с помощью электронных и народных инструментов погрузит слушателей в русские сказки, былины и традиционную музыку. Многие могут знать вокалистку группы Юлию Кошкину по полуфиналу шоу "Голос", когда она выступала в команде Пелагеи. Группа также победила в конкурсном отборе молодых артистов SandlerFest 2023 и неоднократно становилась финалистом фестиваля "Моспродюсер.LINK".

Напомним, что в этом году фестиваль Ural Music Night запланирован на 19 июня. Еще одним хедлайнером станет группа "Чайф".