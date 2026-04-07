Объем интернет-экономики России вырос за год на четверть

Объем интернет-экономики в России в 2025 году превысил 30 трлн руб. – это +25% относительно предыдущего года, сообщил гендиректор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев. Ожидаемо самым крупным сегментом рынка стала электронная коммерция. С начала 2026 года тренд продолжается, сегмент растет, пишет РБК.

По словам Гуляева, электронная коммерция в период 2021-2024 гг. прирастала в среднем на треть, в 2025-м году – всего на четверть.

Доля интернет-торговли в общем объеме рынка российского ритейла (без учета автомобилей и топлива) в 2025 году возросла только на 1,9 процентного пункта, составив 25,6%, следует из отчета Data Insight. При этом доля онлайна в сегменте непродовольственного ритейла впервые достигла 52%, писал в марте "Коммерсант".