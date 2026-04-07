Член Экономического совета ЛДПР: Убыточность сельского хозяйства подкашивает всю экономику

Ситуация на селе ухудшается: доля убыточных организаций в АПК достигла 22%, аграрии всё меньше инвестируют в производство, меньше закупают техники и оборудования. Снижение доходности усиливает отток населения с сельских территорий и явно не способствует обеспечению продовольственной безопасности.

Член Экономического совета ЛДПР, основатель издания "Крестьянские ведомости" Игорь Абакумов выступил модератором сессии Московского экономического форума под названием "Как повысить доходы сельхозпроизводителей в России?"

"Что такое бедный крестьянин, который не купил комбайн, не купил трактор? Что такое непроданный заводом трактор? Это непроданная краска, металл, резина. Каждый непроданный трактор — удар по экономике, по цепочке поставщиков. И говорить об этом надо в полный голос. И говорить об этом надо на уровне конкретных предложений", — подчеркнул в своём выступлении Игорь Абакумов.

Он обратил внимание, что имеется опыт законодателей различных стран, и этот опыт тем более интересен, чем севернее находится страна. Есть ряд законов о доходности сельхозтоваропроизводителей в странах Скандинавии, в Канаде. Например, там практикуется обязательное участие местных производителей в закупках для муниципалитетов, для учреждений пенитенциарной системы, для воинских частей. Например, военная часть обеспечивается продовольствием от тех фермеров, которые работают в том же регионе.

"У нас же всё наоборот — для воинской части в Московской области продовольствие могут гнать из Якутии", — указал Игорь Абакумов и добавил, что зачастую опыт обеспечения доходности аграриев, который есть в других северных странах, у нас просто игнорируется, и это может приводить к печальным последствиям для экономики села.

