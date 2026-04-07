Член Экономического совета ЛДПР: Убыточность сельского хозяйства подкашивает всю экономику 

07 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: пресс-служба МЭФ

Член Экономического совета ЛДПР: Убыточность сельского хозяйства подкашивает всю экономику 

Ситуация на селе ухудшается: доля убыточных организаций в АПК достигла 22%, аграрии всё меньше инвестируют в производство, меньше закупают техники и оборудования. Снижение доходности усиливает отток населения с сельских территорий и явно не способствует обеспечению продовольственной безопасности.

Член Экономического совета ЛДПР, основатель издания "Крестьянские ведомости" Игорь Абакумов выступил модератором сессии Московского экономического форума под названием "Как повысить доходы сельхозпроизводителей в России?"

"Что такое бедный крестьянин, который не купил комбайн, не купил трактор? Что такое непроданный заводом трактор? Это непроданная краска, металл, резина. Каждый непроданный трактор — удар по экономике, по цепочке поставщиков. И говорить об этом надо в полный голос. И говорить об этом надо на уровне конкретных предложений", — подчеркнул в своём выступлении Игорь Абакумов.

Он обратил внимание, что имеется опыт законодателей различных стран, и этот опыт тем более интересен, чем севернее находится страна. Есть ряд законов о доходности сельхозтоваропроизводителей в странах Скандинавии, в Канаде. Например, там практикуется обязательное участие местных производителей в закупках для муниципалитетов, для учреждений пенитенциарной системы, для воинских частей. Например, военная часть обеспечивается продовольствием от тех фермеров, которые работают в том же регионе.

"У нас же всё наоборот — для воинской части в Московской области продовольствие могут гнать из Якутии", — указал Игорь Абакумов и добавил, что зачастую опыт обеспечения доходности аграриев, который есть в других северных странах, у нас просто игнорируется, и это может приводить к печальным последствиям для экономики села.

Отметим, что ЛДПР последовательно поддерживает отечественный аграрный сектор и развитие сельских территорий, требуя системных мер по возрождению села.

Теги: Экономический совет ЛДПР, Игорь Абакумов, Московский экономический форум


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети