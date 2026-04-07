Вице-губернатора Кубани Андрея Коробку арестовали по делу о мошенничестве

Суд в Краснодаре на два месяца арестовал вице-губернатора Кубани Андрея Коробку. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На начало судебного заседания Коробка не пришел, но позже все же появился на процессе. В итоге суд согласился с доводами следствия, что чиновник на свободе может оказать давление на других фигурантов дела, которых в деле два десятка.

Представитель Генпрокуратуры сообщил, что при обыске в поместье Коробки (где есть собственная церковь, вертолетная площадка, теннисный корт и парк) нашли 7 млн евро, $4 млн и 31 млн руб.

По данным следствия, "в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику за денежное вознаграждение оказать содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе из земель промышленной зоны на земли средне этажной застройки для дальнейшего строительства на указанном участке многоквартирных жилых домов. В январе 2026 года застройщик перевел на расчетный счет подконтрольной Коробке организации - "Первореченский спортивный клуб" денежные средства в сумме 15 млн руб. При этом Коробка взятые на себя обязательства не исполнил, похитив вышеуказанные денежные средства".