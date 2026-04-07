ВТБ дает старт голосованию по выбору имени для третьего котёнка дальневосточного леопарда

07 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Дальневосточный ФО В России
Фото: vk.com/datafusion

ВТБ дает старт голосованию по выбору имени для третьего котёнка дальневосточного леопарда

ВТБ запускает в соцсетях голосование по выбору имени котёнка дальневосточного леопарда. Это третий дикий котёнок из семьи кошки Герды, которая обитает в национальном парке «Земля леопарда» (Владивосток).

Самые большие дикие кошки планеты ведут скрытный образ жизни и крайне редко выходят к человеку, поэтому учёные долгое время не могли определить пол третьего котёнка. Вычислить молодого зверя удалось фотоловушке – на видео кошка прогуливалась по берегу Амурского залива недалеко от полуострова Песчаный. Специалисты смогли определить, что это мальчик около двух лет. Эти места богаты добычей, поэтому попавший в кадр зверь выглядит здоровым и явно не испытывает проблем с охотой и пропитанием. 

«ВТБ символически опекает дальневосточных леопардов несколько лет. За это время мы провели три открытых конкурса, выбирая имена для редких кошек – мамы Герды и двух её котят. Третий котёнок прятался и попался на фотоловушку недавно. В этот раз при выборе имени мы вовлекли ИТ-команду банка. Ждём, какой из предложенных ею вариантов предпочтет аудитория соцсетей и конференции Data Fusion 2026, где также можно будет проголосовать за наиболее понравившееся имя», – отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

ВТБ предлагает на выбор пять имен:
 -  Дион: производное от Диониса – имени древнегреческого бога природы, жизненной силы, инстинктов и преображения. В мифах Дионис обладал даром видеть скрытое и распознавать истинную суть вещей. Сейчас в этом часто помогают ИИ-ассистенты;
 - Фьюжн: имя, в котором сплелись технологии и дикая природа;
-  Верн: имя отсылает к Владимиру Ивановичу Вернадскому – естествоиспытателю и создателю учения о ноосфере, которая объединяет интеллект и природу в единую систему;
-  Космик: в память об основателе русского космизма и философе Николае Фёдорове, который считал, что человечество призвано не покорять природу, а мудро регулировать её, восстанавливая утраченное и сохраняя жизнь во всех формах;
Прометей: мифический титан даровал людям огонь – символ передачи знаний и возможности прогресса. 

екатеринбургский зоопарк, дальневосточные леопарды(2018)|Фото: Екатеринбургский зоопарк

Проголосовать за самое удачное имя можно с 7 до 9 апреля включительно в ВК-сообществе Data Fusion, а 8 и 9 апреля – ещё и на площадке конференции Data Fusion 2026 в Москве (кластер «Ломоносов»). Итоги подведут 10 апреля в официальных сообществах ВТБ в социальных медиа.

ВТБ с 2023 г. поддерживает нацпарк «Земля леопарда» и носит титул Хранителя леопарда. Под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов: мама Герда, сын Феникс, дочка Сиерра и третий котёнок, имя для которого выберут открытым голосованием.

Сохранение и развитие заповедных территорий – одно из ключевых направлений экологической повестки ВТБ. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия России рассматриваются как вклад в здоровье и благополучие будущих поколений. С 2014 г. банк сотрудничает с крупнейшими заповедниками Приморья и Камчатки: АНО «Амурский тигр» (с 2014 г.) и Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник (с 2020 г.), ФГБУ «Земля леопарда» (с 2023 г.). ВТБ носит титул хранителя леопарда, под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов. С 2025 г. ВТБ поддерживает «Фонд защитников природы».

Конференция Data Fusion – ежегодный форум по анализу данных и искусственному интеллекту, площадка для диалога бизнеса, науки и государства. В 2026 году пройдёт 8-9 апреля в Москве в инновационном кластере «Ломоносов». ВТБ выступает соучредителем премии «Научный прорыв года в ИИ» в рамках конференции совместно с Институтом ИИ МГУ. Награждаются исследователи за новые алгоритмы, методы оптимизации и архитектуры нейросетей.

Теги: втб, дальневосточный леопард, нацпарк земля леопарда,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети