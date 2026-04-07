На Урале ограничили движение у разрушенного моста через реку Утка

Свердловская Госавтоинспекция ввела временные ограничения движения транспортных средств в связи с частичным разрушением паводковыми водами моста через реку Утка в поселке Перескачка Первоуральского района. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, движение на этом участке для грузового и пассажирского транспорта запрещено. На подъездах к аварийной зоне установлены соответствующие дорожные знаки и ограничивающие устройства.

"Легковые машины следуют только по одной полосе с предельной осторожностью ввиду нестабильности дорожного полотна в зоне мостовой конструкции. Работают экипажи ДПС, которые проводят информирование граждан, осуществляют контроль за безопасностью участников дорожного движения и оказывают необходимую помощь. Сведений о пострадавших представителям МВД не поступало", - отметил полковник Горелых.

Он призвал участников дорожного движения учитывать это при планировании маршрута в данном направлении и соблюдать меры предосторожности.