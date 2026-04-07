Мизулина заявила, что у школ связаны руки и они не могут защитить учителей и других детей от агрессивных подростков

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала ситуацию со школьником из Добрянки, который убил ножом учительницу русского языка и литературы, не допустившую его к экзамену, передает корреспондент Накануне.RU.

Мизулина отметила, что снова возникает вопрос об эффективности всей системы профилактики и заявила, что у школ связаны руки - они не могут принять никаких мер в отношении неуправляемых детей. Она обратила внимание на то, что подросток состоял на учете в ПДН, давно вел себя агрессивно и все об этом знали.

"Что было сделано на практике для того, чтобы защитить учеников школы и учителей? Сколько должно еще пострадать ребят и педагогов, чтобы наконец приняли реальные и работающие меры? Судя по письмам, у нас таких неуправляемых хулиганов в школах много. Родители уже просто боятся в некоторые школы водить детей. У школ сейчас связаны руки, чтобы принимать серьезные меры в отношении подростков, которые проявляют агрессию и насилие по отношению к сверстникам и учителям. Отчислить такого подростка из школы и перевести в спецшколу практически нереально. Это целая проблема, школа не может принять такое решение самостоятельно. Для этого такой ученик фактически должен совершить серьезное преступление. Зачем ждать, пока что-то случится? Не пора ли уже сделать выводы и начать вводить системные меры и исправлять ситуацию для того, чтобы, с одной стороны, оградить и защитить учеников и учителей от таких опасных и неуправляемых подростков, а с другой - вести с ними реальную профилактическую работу, которая будет давать эффект. На деле, а не на бумаге", - заявила Мизулина.

Сегодня утром ученик поджидал педагога у крыльца школы №5. В школе, где подросток ударил учителя ножом, сегодня был праздник — День здоровья. Девятиклассник напал на женщину, когда она вышла на крыльцо проводить зарядку для 5-9 классов, и убежал. После - сам сдался полиции.

Молодой человек состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе. Подросток ударил учителя ножом якобы из-за недопуска к экзаменам. Женщину пытались спасти, но она умерла, несмотря на старания медиков.

Возбуждено уголовное дело.