Столица Урала при поддержке Фонда святой Екатерины готовится к празднику Светлой Пасхи

Екатеринбург готовится к празднованию Светлой Пасхи Христовой. Сотни тысяч православных верующих принесут в свои дома частички Благодатного огня, который уже 12 апреля доставят на Урал специальным бортом.

Празднование начнется с главного богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь с субботы на воскресенье, а уже днем тысячи верующих пройдут большим крестным ходом до Храма-на-Крови.

Традиционно в организации праздничных событий принимает участие Фонд святой Екатерины. Уже много лет меценаты помогают доставить Благодатный огонь в храмы Урала, и этот год не станет исключением. Частицу святыни доставят из Москвы.

Особое внимание будет уделено украшению городского пространства — на улицах будут установлены уникальные цветочные пасхальные яйца. Их можно будет увидеть у Часовни святой Екатерины, на перекрестке Ленина-Вайнера и в спортивном квартале «Архангел Михаил».

Еще одна особенность — уникальный пасхальный арт-объект на улице Вайнера, который на прямо на глазах жителей будут расписывать художники. Здесь же пройдет детский мастер-класс по украшению пасхальных яичек под руководством профессиональных мастеров.

Традиционно поздравления от Фонда получат работники медицинской сферы Екатеринбурга — специально для врачей приготовят и освятят 5000 куличей.

Кроме того, ключевые здания Екатеринбурга, проспект Ленина и Макаровский мост будут окрашены в красный праздничный цвет, а на центральных медиа-фасадах можно будет увидеть праздничные пасхальные ролики.