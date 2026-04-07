Уральцам, похитившим с завода ПНТЗ имущество на почти 40 млн рублей, вынесли приговор

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Общество Свердловская область
Фото: Первоуральский городской суд

Уральцам, похитившим с завода ПНТЗ имущество на почти 40 млн рублей, вынесли приговор

Первоуральский городской суд вынес приговор членам преступной группы, похитившим с завода ПНТЗ (Первоуральский новотрубный завод) имущество на сумму более 39,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что с мая по декабрь 2025 года Анжелика Васина, работая охранником в частном охранном предприятии на территории завода, и ее подельник Евгений Мещеряков вывозили товарно-материальные ценности в особо крупном размере. Среди них: фильтры, датчики, кабели, электронные платы, переключатели, модули и другое оборудование.

Во время своих смен Васина пропускала автомобиль с похищенным через контрольно-пропускной пункт. При этом доступа к заводским объектам и материальным ценностям она не имела. Мещеряков вместе с другим лицом вывозил краденое с территории завода, осуществляя служебные обязанности на предприятии жилищно-коммунального хозяйства (ПМУП ЖХК).

Оба подсудимых признаны виновными по трем эпизодам преступлений, предусмотренных п. "а, б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере". Мещерякову назначено наказание в виде 4,5 лет условно с испытательным сроком три года. Васиной - четыре года условно с испытательным сроком три года. Часть похищенного имущества уже изъята, благодаря чему материальный ущерб был частично возмещен.

Уголовное дело в отношении руководителя организованной группы выделено в отдельное производство. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.

Теги: ПНТЗ, Первоуральск, преступная группа, хищение, приговор


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


