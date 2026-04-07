Уральцам, похитившим с завода ПНТЗ имущество на почти 40 млн рублей, вынесли приговор

Первоуральский городской суд вынес приговор членам преступной группы, похитившим с завода ПНТЗ (Первоуральский новотрубный завод) имущество на сумму более 39,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что с мая по декабрь 2025 года Анжелика Васина, работая охранником в частном охранном предприятии на территории завода, и ее подельник Евгений Мещеряков вывозили товарно-материальные ценности в особо крупном размере. Среди них: фильтры, датчики, кабели, электронные платы, переключатели, модули и другое оборудование.

Во время своих смен Васина пропускала автомобиль с похищенным через контрольно-пропускной пункт. При этом доступа к заводским объектам и материальным ценностям она не имела. Мещеряков вместе с другим лицом вывозил краденое с территории завода, осуществляя служебные обязанности на предприятии жилищно-коммунального хозяйства (ПМУП ЖХК).

Оба подсудимых признаны виновными по трем эпизодам преступлений, предусмотренных п. "а, б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере". Мещерякову назначено наказание в виде 4,5 лет условно с испытательным сроком три года. Васиной - четыре года условно с испытательным сроком три года. Часть похищенного имущества уже изъята, благодаря чему материальный ущерб был частично возмещен.

Уголовное дело в отношении руководителя организованной группы выделено в отдельное производство. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.