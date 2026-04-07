Россия перенесла сроки лунных миссий ради сохранения статуса в космосе

Вице-президент РАН Сергей Чернышев сообщил, что Россия планирует отправить исследовательские аппараты "Луна-28", "Луна-29" и "Луна-30" в период с 2032 по 2036 годы. Ученый представил эти данные на заседании президиума академии, где обсуждали будущее отечественной космонавтики, пишет ТАСС. Академик уверен, что лунная программа поможет стране остаться в числе ведущих космических держав. По его словам, активное изучение спутника даст России новые технологии и позволит в будущем закрепить за собой собственные территории на поверхности Луны.

Согласно плану, первым в экспедицию отправится аппарат "Луна-29" - это произойдет в 2032 году. Через два года ученые запустят миссию "Луна-30", а в 2036 году к спутнику полетит "Луна-28". Последний проект станет особенно важным для науки, так как аппарат должен привезти на Землю образцы грунта с лунного полюса.

Сообщалось, что четверо астронавтов на корабле Orion установили новый мировой рекорд, удалившись от Земли почти на 407 тысяч километров и превзойдя достижение миссии "Аполлон-13". Пролетая всего в 6,5 тысячах километров над Луной, Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен несколько часов изучали поверхность спутника и даже предложили дать имя одному из кратеров.