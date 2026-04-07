Педагог призвал заключать девиантных детей в спецшколы

Такие трагедии, как сегодня в Добрянке Пермского края, где девятиклассник убил ножом учительницу, приводят к тому, что учителя бегут из профессии, которая унизительна, оплачивается по-нищенски и еще становится опасной. Так считает учитель информатики из Санкт-Петербурга Михаил Богданов.

Он указывает, что в России школы лишены действенных механизмов работы с девиантными подростками и преступниками, а фактическое отсутствие специализированных школ для них и правовая незащищенность сотрудников школы - это одна из причин того, почему все больше родителей уводят своих детей на семейную форму обучения. Нужно срочно рассматривать законопроект, который поможет решить эту проблему, призвал Богданов министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Такой законопроект недавно был направлен в Госдуму Экспертным советом по вопросам образовательной политики и развитию системы образования. Он предлагает дать школам полномочия переводить девиантных детей в специализированные учреждения. Сейчас таких полномочий у школы нет, а хулиганы чувствуют свою безнаказанность. Идеология инклюзивности довела школу до состояния, когда нормальные дети уже не могут учиться, если в классе есть хотя бы один хулиган, а сделать с ним ничего нельзя, заключил педагог.