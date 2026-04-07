07 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

"Автомобилист" объявил о назначении главным тренером Алексея Кудашова

Новым главным тренером "Автомобилиста" назначен Алексей Кудашов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба, с 54-летним специалистом заключен контракт на два года.
В качестве главного тренера Кудашов дважды становился бронзовым призером Кубка Гагарина (2017 и 2025 годы), а в 2024 году московское "Динамо" под его руководством стало обладателем Кубка Континента. Работал он и в штабе сборной России (ассистентом в 2017-2019, 2021-2023).

Сезон-2019/20 Кудашов провел в качестве главного тренера национальной сборной России. В числе его достижений серебряная медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине и бронзовая медаль чемпионата мира-2019.

"Приветствуем Алексея Николаевича Кудашова в "Автомобилисте" и желаем успешной работы у руля нашей команды!", - отметили в клубе.

Напомним, что сегодня "Автомобилист" объявил об отставке главного тренера Николая Заварухина.

Предыдущие новости на эту тему:

ХК "Автомобилист" объявил об отставке главного тренера Николая Заварухина
Ранее 03.04.2026 07:41 Мск "Автомобилист" выбыл из борьбы за Кубок Гагарина
Ранее 01.04.2026 14:14 Мск "Автомобилист" отправился в Уфу на шестой матч серии Кубка Гагарина
Ранее 01.04.2026 07:47 Мск "Автомобилист" победил "Салават Юлаев" и сократил счет в серии Кубка Гагарина
Ранее 27.03.2026 07:56 Мск Нападающий "Салавата Юлаева" Кузнецов дисквалифицирован на матч с "Автомобилистом"
Ранее 26.03.2026 08:07 Мск "Автомобилист" уступил "Салавату" во втором матче плей-офф Кубка Гагарина
Ранее 24.03.2026 07:46 Мск "Автомобилист" начал борьбу за Кубок Гагарина с уверенной победы над "Салаватом Юлаевым"
Ранее 21.03.2026 12:45 Мск Хоккейный город: Екатеринбург преобразится к плей-офф Кубка Гагарина
Ранее 19.03.2026 08:08 Мск "Автомобилист" сыграет с "Салаватом Юлаевым" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина
Ранее 07.03.2026 18:30 Мск ХК "Автомобилист" начнет плей-офф Кубка Гагарина в Екатеринбурге
Ранее 23.02.2026 09:37 Мск ХК "Автомобилист" оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина
Ранее 20.02.2026 08:33 Мск "Автомобилист" может оформить выход в плей-офф Кубка Гагарина: два условия

