"Автомобилист" объявил о назначении главным тренером Алексея Кудашова

Новым главным тренером "Автомобилиста" назначен Алексей Кудашов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба, с 54-летним специалистом заключен контракт на два года.

В качестве главного тренера Кудашов дважды становился бронзовым призером Кубка Гагарина (2017 и 2025 годы), а в 2024 году московское "Динамо" под его руководством стало обладателем Кубка Континента. Работал он и в штабе сборной России (ассистентом в 2017-2019, 2021-2023).

Сезон-2019/20 Кудашов провел в качестве главного тренера национальной сборной России. В числе его достижений серебряная медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине и бронзовая медаль чемпионата мира-2019.

"Приветствуем Алексея Николаевича Кудашова в "Автомобилисте" и желаем успешной работы у руля нашей команды!", - отметили в клубе.

Напомним, что сегодня "Автомобилист" объявил об отставке главного тренера Николая Заварухина.