СМИ: Маркетплейсы начали ограничивать доступ через VPN-сервисы

Российские маркетплейсы начали ограничивать доступ к своим платформам через VPN-сервисы. Ранее Минцифры потребовало от них блокировать такой трафик, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что Минцифры потребовало ввести ограничения до 15 апреля, иначе интернет-компании начнут исключать из реестра IT-компаний, дающего огромные налоговые и финансовые преимущества. Также компании могут быть исключены из так называемого "белого списка" – перечня сайтов, доступных даже во время отключений мобильного интернета.