Екатеринбургская школа №314 стала площадкой этапа Всероссийской олимпиады по биологии

07 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование Свердловская область В России
Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

Екатеринбургская школа №314 стала площадкой этапа Всероссийской олимпиады по биологии

Екатеринбургская школа №314 выбрана площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе строительного холдинга "Атом".

Участвуют в этапе 489 старшеклассников, которые съехались на Средний Урал со всей страны. Олимпиада проводится при поддержке правительства Свердловской области и министерства образования Свердловской области, а региональным оператором выступает фонд "Золотое сечение".

Соревнования включают два тура: практический и теоретический. Чтобы с комфортом разместить почти пять сотен участников и педагогов, а также соблюсти строгие стандарты организаторов, задействовали площади одной из самых современных школ города. Школа №314 была построена и оснащена передовым оборудованием в 2025 году в рамках государственно-частного партнерства, ее техническое обслуживание осуществляет служба эксплуатации строительного холдинга "Атом".

"Это тот самый случай, когда вся страна приезжает к нам, мы оттачиваем свои навыки гостеприимства, создаем максимальные условия и для взрослых, и для детей. Ну и показываем наш регион с лучшей стороны!", - заявила на открытии олимпиады министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

Финал Всероссийской олимпиады школьников по биологии в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

"В проведении олимпиады задействованы три спортивных зала школы, два десятка учебных классов, актовый зал, библиотека. Участники получают горячее питание во вместительной столовой школы, а профессиональная служба клининга обеспечивает чистоту на всей территории школы", - отметила руководитель проектов строительного холдинга "Атом" Любовь Спелкова.

Школа была запроектирована и построена с расчетом на то, что сможет принимать крупные образовательные мероприятия и тем самым способствовать развитию научного потенциала региона.

"Мы уверены, что современные школы являются драйверами развития территорий: оснащенные мастерскими, современными мультимедийным оборудованием, имея в своем распоряжении профессиональную концертную и спортивную инфраструктуру, школы несут пользу широкому кругу граждан. Они работают как научные, профориентационные и культурные центры, в них созданы все условия для углубленного изучения различных дисциплин, функционируют кружки и секции, проходят образовательные и научные мероприятия, которые повышают статус нашего региона, открывают новые возможности не только свердловской молодежи, но и для педагогов", - рассказал заместитель гендиректора строительного холдинга "Атом" Александр Копылов.

Финал Всероссийской олимпиады школьников по биологии в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

Екатеринбургская школа №314 в 2025 году вошла в ТОП-20 лучших инфраструктурных проектов России, реализованных в рамках государственно-частного партнерства. В тот же год "Атом" за значительный вклад в формирование комфортной городской среды получил премию "Номер один", учрежденную Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой.

Холдинг занимает первую строчку в рейтинге социально-ответственных девелоперов Урала, возводя рекордный объем значимых для региона объектов социальной инфраструктуры – школ, садиков, театров, больниц, спортивных объектов.

Теги: олимпиада, школа, биология, Атом, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети