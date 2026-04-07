Екатеринбургская школа №314 стала площадкой этапа Всероссийской олимпиады по биологии

Екатеринбургская школа №314 выбрана площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе строительного холдинга "Атом".

Участвуют в этапе 489 старшеклассников, которые съехались на Средний Урал со всей страны. Олимпиада проводится при поддержке правительства Свердловской области и министерства образования Свердловской области, а региональным оператором выступает фонд "Золотое сечение".

Соревнования включают два тура: практический и теоретический. Чтобы с комфортом разместить почти пять сотен участников и педагогов, а также соблюсти строгие стандарты организаторов, задействовали площади одной из самых современных школ города. Школа №314 была построена и оснащена передовым оборудованием в 2025 году в рамках государственно-частного партнерства, ее техническое обслуживание осуществляет служба эксплуатации строительного холдинга "Атом".

"Это тот самый случай, когда вся страна приезжает к нам, мы оттачиваем свои навыки гостеприимства, создаем максимальные условия и для взрослых, и для детей. Ну и показываем наш регион с лучшей стороны!", - заявила на открытии олимпиады министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

"В проведении олимпиады задействованы три спортивных зала школы, два десятка учебных классов, актовый зал, библиотека. Участники получают горячее питание во вместительной столовой школы, а профессиональная служба клининга обеспечивает чистоту на всей территории школы", - отметила руководитель проектов строительного холдинга "Атом" Любовь Спелкова.

Школа была запроектирована и построена с расчетом на то, что сможет принимать крупные образовательные мероприятия и тем самым способствовать развитию научного потенциала региона.

"Мы уверены, что современные школы являются драйверами развития территорий: оснащенные мастерскими, современными мультимедийным оборудованием, имея в своем распоряжении профессиональную концертную и спортивную инфраструктуру, школы несут пользу широкому кругу граждан. Они работают как научные, профориентационные и культурные центры, в них созданы все условия для углубленного изучения различных дисциплин, функционируют кружки и секции, проходят образовательные и научные мероприятия, которые повышают статус нашего региона, открывают новые возможности не только свердловской молодежи, но и для педагогов", - рассказал заместитель гендиректора строительного холдинга "Атом" Александр Копылов.

Екатеринбургская школа №314 в 2025 году вошла в ТОП-20 лучших инфраструктурных проектов России, реализованных в рамках государственно-частного партнерства. В тот же год "Атом" за значительный вклад в формирование комфортной городской среды получил премию "Номер один", учрежденную Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой.

Холдинг занимает первую строчку в рейтинге социально-ответственных девелоперов Урала, возводя рекордный объем значимых для региона объектов социальной инфраструктуры – школ, садиков, театров, больниц, спортивных объектов.