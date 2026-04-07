Двое детей, пострадавших при атаке на Новороссийск, находятся в тяжелом состоянии

"Двое детей в тяжелом состоянии находятся в больнице в Краснодаре", - в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Еще четверо пострадавших получают необходимую медицинскую помощь в Новороссийске. Всего в результате атаки БПЛА на Новороссийск в ночь на 6 апреля пострадали восемь человек. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще двое пострадавших находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все раненые были госпитализированы.