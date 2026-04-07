Для экс-гендиректора завода "Исеть" Малика Гайсина запросили 14 лет колонии

Суд по делу экс-гендиректора ОАО "Завод Исеть" Малика Гайсина близится к завершению. Для него запросили срок в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Гайсину вменяют три эпизода растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, в течение нескольких лет топ-менеджер выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа.

"Общая сумма ущерба составила более 385 млн рублей. Гайсин, являясь генеральным директором ОАО "Завод Исеть", пользуясь своим служебным положением, похитил путем растрат вверенные ему денежные средства, перечислив их по договорам займа в пользу подконтрольных ему организаций", - говорится в материалах уголовного дела.

Сегодня государственный обвинитель запросил для Малика Гайсина 14 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года и штраф в 2 млрд рублей. Оглашение приговора состоится 16 апреля в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Напомним, что недавно суд взыскал с Гайсина 11,5 млн рублей в пользу завода "Исеть".