Правительство расширило список медизделий с обязательной маркировкой

Правительство России выпустило постановление, которое вводит обязательную маркировку для большой группы медицинских товаров. Теперь производители и поставщики обязаны наносить специальные коды на шприцы, медицинские маски, перчатки, салфетки и пробирки. Новые правила затронут и сложную технику: компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, инкубаторы для младенцев, слуховые аппараты, коронарные стенты и приборы для очистки воздуха, пишет ТАСС.

Сами производители и импортеры попросили власти ускорить этот процесс. Сейчас компаниям неудобно одновременно учитывать товары с кодами и без них, так как это путает логистику и увеличивает расходы бизнеса. Единая система решит эти проблемы и упростит работу складов.

Для большинства указанных изделий уже идет эксперимент, который начался в сентябре 2024 года. Участники рынка продолжат тестировать систему до конца августа 2026 года, чтобы плавно перейти на новые стандарты работы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин расширил программу госгарантий, благодаря чему граждане смогут бесплатно лечить рак и заболевания крови с помощью новейших российских разработок.