В Британии возмущены: король не стал выступать с пасхальным приветствием

Британские христиане возмущены тем, что король Карл III не стал выступать с традиционным пасхальным обращением, что особенно символично на фоне его поздравлений в адрес мусульман с исламскими праздниками.

5 апреля Англиканская, Рико-католическая и другие западные церкви и течения отмечали Пасху. Но Букингемский дворец ограничился лишь коротким поздравлением в соцсетях, как будто речь шла о чем-то не очень значительном. Как заявил королевский комментатор Нил Шон, это стало шоком для большинства верующих англикан. Ведь британский король - это глава Англиканской церкви (АЦ), так что ему по статусу пристало выступать с пасхальными посланиями. Но он открыто пренебрег этим. Хотя официально такой обязанности у короля нет, многие эксперты считают демарш Карла неправильным. Некоторые даже высказывают предположение, что он мог тайно принять ислам. В своих недавних выступлениях король особо подчеркивал значение исламских традиций.

В 2025 году правительство Британии утвердило архиепископом Кентерберийским Сару Маллали. Впервые на эту должность была возведена женщина, что вызвало недовольство в странах Англиканского содружества.

АЦ является государственной церковью Британии, которую возглавляет британский монарх. Это протестантская "национальная" церковь, но имеющая административное единство, восходящее к государственной власти. Аналогов АЦ в мире нет.