В Британии возмущены: король не стал выступать с пасхальным приветствием

07 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество За рубежом
Фото: Global Look Press / Stephen Lock / Keystone Press Agency

В Британии возмущены: король не стал выступать с пасхальным приветствием

Британские христиане возмущены тем, что король Карл III не стал выступать с традиционным пасхальным обращением, что особенно символично на фоне его поздравлений в адрес мусульман с исламскими праздниками.
Читайте также:

5 апреля Англиканская, Рико-католическая и другие западные церкви и течения отмечали Пасху. Но Букингемский дворец ограничился лишь коротким поздравлением в соцсетях, как будто речь шла о чем-то не очень значительном. Как заявил королевский комментатор Нил Шон, это стало шоком для большинства верующих англикан. Ведь британский король - это глава Англиканской церкви (АЦ), так что ему по статусу пристало выступать с пасхальными посланиями. Но он открыто пренебрег этим. Хотя официально такой обязанности у короля нет, многие эксперты считают демарш Карла неправильным. Некоторые даже высказывают предположение, что он мог тайно принять ислам. В своих недавних выступлениях король особо подчеркивал значение исламских традиций.

В 2025 году правительство Британии утвердило архиепископом Кентерберийским Сару Маллали. Впервые на эту должность была возведена женщина, что вызвало недовольство в странах Англиканского содружества.

АЦ является государственной церковью Британии, которую возглавляет британский монарх. Это протестантская "национальная" церковь, но имеющая административное единство, восходящее к государственной власти. Аналогов АЦ в мире нет.

Теги: британия, пасха, христианство, церковь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети