ХК "Автомобилист" объявил об отставке главного тренера Николая Заварухина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" завершает сотрудничество с главным тренером Николаем Заварухиным. Отставку специалиста Накануне.RU подтвердили в пресс-службе уральского клуба.

В систему "Автомобилиста" Заварухин пришел в 2017 году, войдя в тренерский штаб главной команды. В качестве помощника главного тренера он проработал в Екатеринбурге два с половиной сезона.

Затем после двухлетнего перерыва специалист вернулся, в 2021 году возглавив команду уже в качестве главного тренера. Под его руководством "Автомобилист" добился высшего достижения в своей истории, в 2024 году впервые завоевав медали КХЛ.

Напомним, что в нынешнем сезоне команда из Екатеринбурга уже выбыла из борьбы за Кубок Гагарина, уступив уфимскому "Салавату Юлаеву".