СМИ: В ЕС могут отменить право вето

07 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

СМИ: В ЕС могут отменить право вето

Все больше стран ЕС хотят отменить или сильно ограничить право вето, пишет Politico.

Возглавляют эту группу стран Германия и Швеция. Они недовольны действиями Венгрии, которая блокирует выделение Украине кредита в 90 млрд евро. При этом некоторые страны, в том числе Франция и Бельгия, отстаивают это право. Бельгия недавно использовала его как инструмент для предотвращения кражи замороженных российских активов. Если отменить институт вето, страны не смогут защищать свои интересы, считают в Бельгии.

Сейчас ЕС фактически в системном параличе, так как не может принимать согласованные решения. Это особенно опасно в условиях, когда ситуация в мире быстро меняется и необходимо оперативно принимать адекватные решения. Для этого нужно как можно скорее отменить принцип единогласия во внешней политике и военной сфере, уверен министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Однако начать сейчас менять правила принятия решений в ЕС - это кратчайший путь к возникновению реальных проблем, считает премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Ранее стало известно, что руководство ЕС рассматривает возможность лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в случае победы правящей партии и премьера Виктора Орбана на предстоящих 12 апреля парламентских выборах.

Теги: ЕС, вето


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети