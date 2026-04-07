СМИ: В ЕС могут отменить право вето

Все больше стран ЕС хотят отменить или сильно ограничить право вето, пишет Politico.

Возглавляют эту группу стран Германия и Швеция. Они недовольны действиями Венгрии, которая блокирует выделение Украине кредита в 90 млрд евро. При этом некоторые страны, в том числе Франция и Бельгия, отстаивают это право. Бельгия недавно использовала его как инструмент для предотвращения кражи замороженных российских активов. Если отменить институт вето, страны не смогут защищать свои интересы, считают в Бельгии.

Сейчас ЕС фактически в системном параличе, так как не может принимать согласованные решения. Это особенно опасно в условиях, когда ситуация в мире быстро меняется и необходимо оперативно принимать адекватные решения. Для этого нужно как можно скорее отменить принцип единогласия во внешней политике и военной сфере, уверен министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Однако начать сейчас менять правила принятия решений в ЕС - это кратчайший путь к возникновению реальных проблем, считает премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Ранее стало известно, что руководство ЕС рассматривает возможность лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в случае победы правящей партии и премьера Виктора Орбана на предстоящих 12 апреля парламентских выборах.