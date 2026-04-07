07 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

Бывший замначальника "Бутырки" получил срок за майнинг биткоинов в СИЗО

Суд в Москве приговорил бывшего заместителя начальника СИЗО "Бутырка" Андрея Цыганова к 2 годам и 10 месяцам принудительных работ. Его коллега, старший инженер Максим Колчков, проведет на таких же работах 1 год и 11 месяцев. Мужчины организовали майнинг-ферму прямо в психиатрической больнице при изоляторе, пишет "Ъ".

Сотрудники собственной безопасности ФСИН нашли оборудование для добычи криптовалюты в техническом помещении больницы. Как выяснило следствие, Цыганов и Колчков вместе установили аппаратуру и добывали биткоины, используя государственное электричество.

Прокурор просил отправить обвиняемых в колонию, но районный суд выбрал более мягкое наказание. Позже Мосгорсуд отклонил апелляцию гособвинения и оставил приговор в силе. Помимо работ, осужденные должны выплатить компенсацию за нанесенный ущерб, сумма которой не разглашается. Судебное решение официально вступило в силу в марте.

Ранее сообщалось, что в 2025 году российские власти выявили и заблокировали более 200 тысяч сайтов нелегальных букмекеров, что значительно превышает показатели прошлого года. Резкий рост статистики связан не с наплывом преступников, а с более эффективной работой силовиков и ужесточением законов.

Теги: суд, сизо, майнинг


