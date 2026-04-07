07 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Клещи атаковали свердловчан: пострадавших уже сотни

Сезон передачи клещевых инфекций в Свердловской области набирает обороты. Об этом Накануне.RU сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с начала нынешнего сезона на Среднем Урале зарегистрировано уже 238 пострадавших от присасывания клещей. Наибольшее количество таких свердловчан среди жителей Дегтярска, Каменска-Уральского, Слободо-Туринского, Ирбитского, Талицкого, Тугулымского, Камышловского и Пышминского районов.

Напомним, что по данным на конец марта в Свердловской области было зарегистрировано всего 14 пострадавших от клещей.

Теги: клещи, пострадавшие, жители, Роспотребнадзор


