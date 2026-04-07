Спрос на услуги турагентств и отелей в России резко упал

В первом квартале 2026 года россияне стали реже обращаться в турагентства - спрос снизился на 6%, а бронирования отелей сократились сразу на 18%. Хотя январь и февраль показали рост, мартовские события на Ближнем Востоке обрушили рынок выездного туризма. Закрытие ОАЭ и соседних стран привело к потере трети заказов у туроператоров. Внутренний туризм не смог спасти ситуацию: интерес к поездкам по стране также упал на 4-5%, рассказал "Ъ".

Эксперты МТС-банка и "Чек Индекса" подтвердили, что еще в феврале рынок рос на 11%, но ситуация резко изменилась. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе объяснила, что конфликт на Ближнем Востоке буквально обвалил продажи. При этом самостоятельные туристы пострадали меньше - они стали бронировать жилье за рубежом на 20% чаще, выбирая в основном Китай, Таиланд и Индонезию.

Внутри России ситуация сложилась неоднозначно. Анапа прибавила 40% туристов, а Крым - 15%. В то же время Сочи потерял 8% отдыхающих, а Дагестан - 20%. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин связал это с перебоями в работе южных аэропортов и желанием людей экономить. В первую очередь туристы отказываются от коротких поездок в межсезонье.

Сейчас рынок постепенно восстанавливается, но росту мешают высокие цены. Из-за подорожания топлива авиакомпании выставляют туристам дополнительные счета за уже купленные путевки: доплата за отдых в Египте составила в среднем 57 долларов, а в Таиланде - 119 долларов. Средний чек в турагентствах вырос до 74 тысяч рублей, и эксперты сомневаются, что по итогам года рынок вырастет более чем на 1%.

Сообщалось, что для туристов из отдаленных регионов России запустят новый маршрут в Крым: туроператоры организуют чартерные рейсы до Краснодара, откуда отдыхающих доставят на полуостров специальными автобусами.