В Таганроге ищут мужчину, застрелившего пожилых родителей

В Таганроге 32-летний мужчина застрелил из карабина "Сайга" своих пожилых родителей и скрылся на машине, сейчас его разыскивают по всей Ростовской области, передает Telegram-канал "112".

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). <…> После совершения убийства злоумышленник скрылся с места происшествия, в связи с чем в настоящее время в отношении него проводятся поисково-оперативные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание", - сообщили в управлении СКР по Ростовской области.

Ранее подозреваемый был судим по статье о незаконном обороте наркотиков.