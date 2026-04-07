"Роскосмос" изменил позицию по поводу перспектив МКС

С приходом в "Роскосмос" нового генерального директора позиция агентства по поводу перспектив МКС изменилась. Теперь ведомство рассматривает возможность сотрудничества и работы по Международной космической станции до 2030 года, об этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал во время выступления на марафоне "Космос со Знанием".

"Если в начале, год назад я приходил, постоянно был диалог о том, что надо быстрее ускорить завершение работы МКС, то сейчас с нашими американскими коллегами мы осознаем, что работа именно до 2028 года будет, может быть, даже до 2030", - заявил Баканов.

Ранее заявлялось, что ресурса МКС едва ли хватит на 2027 год, и в этот момент Россия уйдет из проекта и начнет выводить на орбиту национальную космическую станцию.