Россияне рассказали о потере рабочего времени на бессмысленные дела

Россияне теряют на бессмысленную работу более четверти рабочего времени, показал опрос Superjob.

Только 40% никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи, остальные в той или иной степени тратят время на бессмыслицу, так что в среднем теряется впустую 27% рабочего времени. В том числе доля тех, кто тратит на бессмысленные обязанности более половины времени, выросла за два последних года с 7% до 10%. А 3% работников признали, что вся их работа не имеет никакого смысла.

Недавно глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономике России мешает низкая производительность труда. Судя по результатам опроса, во многом она обусловлена потерями рабочего времени на бессмысленную работу.