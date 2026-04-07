Население Земли превысило уровень, который способна выдержать планета - исследование

07 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество В России В бывшем СССР За рубежом
Фото: Накануне.RU

Население Земли превысило уровень, который способна выдержать планета - исследование

Численность населения Земли превысила уровень, который планета способна устойчиво поддерживать при текущем потреблении ресурсов. Человечество живет "в долг", считает группа исследователей из Университета Флиндерса (Австралия) под руководством Кори Брэдшоу.

В научной публикации группа Брэдшоу указывает, что у любого вида на планете есть "предельная ёмкость". Это число особей, способных выжить в долгосрочной перспективе, исходя из имеющихся ресурсов и скорости их восстановления, пишет Science Alert.

"Наш собственный вид, Homo sapiens, особенно хорошо умеет расширять границы предельной емкости благодаря нашей склонности к поиску технологических решений для преодоления естественных ограничений возобновления ресурсов, особенно за счет использования ископаемого топлива", - отмечают ученые.

"Земля не может угнаться за тем, как мы используем ресурсы. Она не может удовлетворить даже сегодняшние потребности без серьезных изменений, и наши исследования показывают, что мы оказываем на планету бОльшее давление, чем она может выдержать", — говорит Брэдшоу.

Как выяснили исследователи, до 1950-х годов численность населения Земли росла с постоянно увеличивающейся скоростью, но в начале 1960-х годов темпы роста начали замедляться, хотя численность населения продолжала расти. Это изменение называется "негативной демографической фазой". "Это означает, что увеличение численности населения больше не приводит к ускоренному росту. Изучив этот этап, мы обнаружили, что, если нынешние тенденции сохранятся, численность мирового населения, вероятно, достигнет пика где-то между 11,7 и 12,4 миллиардами человек к концу 2060-х или 2070-х годов", - дают прогноз исследователи.

Абсолютный максимальный расчетный показатель предельной емкости составляет около 12 миллиардов, но он далек от оптимального при нынешнем уровне потребления ресурсов, который, по расчетам Брэдшоу и его команды, составляет 2,5 миллиарда.

Теги: планета, население, демография, ресурсы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети