Население Земли превысило уровень, который способна выдержать планета - исследование

Численность населения Земли превысила уровень, который планета способна устойчиво поддерживать при текущем потреблении ресурсов. Человечество живет "в долг", считает группа исследователей из Университета Флиндерса (Австралия) под руководством Кори Брэдшоу.

В научной публикации группа Брэдшоу указывает, что у любого вида на планете есть "предельная ёмкость". Это число особей, способных выжить в долгосрочной перспективе, исходя из имеющихся ресурсов и скорости их восстановления, пишет Science Alert.

"Наш собственный вид, Homo sapiens, особенно хорошо умеет расширять границы предельной емкости благодаря нашей склонности к поиску технологических решений для преодоления естественных ограничений возобновления ресурсов, особенно за счет использования ископаемого топлива", - отмечают ученые.

"Земля не может угнаться за тем, как мы используем ресурсы. Она не может удовлетворить даже сегодняшние потребности без серьезных изменений, и наши исследования показывают, что мы оказываем на планету бОльшее давление, чем она может выдержать", — говорит Брэдшоу.

Как выяснили исследователи, до 1950-х годов численность населения Земли росла с постоянно увеличивающейся скоростью, но в начале 1960-х годов темпы роста начали замедляться, хотя численность населения продолжала расти. Это изменение называется "негативной демографической фазой". "Это означает, что увеличение численности населения больше не приводит к ускоренному росту. Изучив этот этап, мы обнаружили, что, если нынешние тенденции сохранятся, численность мирового населения, вероятно, достигнет пика где-то между 11,7 и 12,4 миллиардами человек к концу 2060-х или 2070-х годов", - дают прогноз исследователи.

Абсолютный максимальный расчетный показатель предельной емкости составляет около 12 миллиардов, но он далек от оптимального при нынешнем уровне потребления ресурсов, который, по расчетам Брэдшоу и его команды, составляет 2,5 миллиарда.