Сообщения об объявлении военной тревоги в Екатеринбурге оказались фейком

На этой неделе в Сети распространяется фейк об объявлении военной тревоги в Екатеринбурге. Об этом сообщает канал "Антитеррор Урал", который связывают со свердловским управлением ФСБ.

По его данным, злоумышленники создали канал, замаскированный под новостное СМИ. Это сделано для распространения ложных сведений, в том числе о ложной тревоге из-за якобы обнаружения диверсионной группы в Екатеринбурге.

"Данные сообщения являются заведомо ложной провокацией, направленной на создание панических настроений и дестабилизацию обстановки в регионе", - отмечает "Антитеррор Урал".

Напомним, в начале апреля в Сети были выявлены попытки распространения дипфейка с участием свердловского губернатора Дениса Паслера, где он якобы заявлял о "налоге на наличные".