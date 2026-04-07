Экс-мэра Высокинского хотят вернуть в администрацию Екатеринбурга

Члена Совета федерации от Свердловской области и бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского предлагают вернуть в горадминистрацию для управления финансами. Такое предложение на заседании гордумы высказал депутат Александр Колесников.

По его словам, Высокинский "как экономист вообще великолепный", а потому, если чиновники не смогут найти "нормальных экономистов", то на должность вице-мэра по финансам стоит рассмотреть кандидатуру бывшего градоначальника.

Депутат также добавил, что грамотный вице-мэр по финансам необходим для работы по стратегическому планированию развития города. Особенно это важно в контексте застройки уральской столицы жильем и школами, поскольку сейчас существует дисбаланс и реализация проектов образовательных учреждений не приходится на районы, где активно возводятся новостройки.