Сергей Кравчук на открытии выставки «100 портретов великих полководцев и правителей России» сообщил, что патриотический проект продолжат в школах Хабаровска

Сергей Кравчук принял участие в церемонии открытия выставки «100 портретов великих полководцев и правителей России» в Хабаровске. Открытие выставки состоялось в Волочаевском лицее.

Участниками церемонии стали мэр города Сергей Кравчук, председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов, руководитель проекта «Военная галерея.рф» и офицер запаса Дмитрий Колесников, курсанты военно-патриотического объединения «Поставец», представители администрации города, педагоги и ученики лицея.

«Хабаровск продолжает заложенные нашими предками традиции по обеспечению безопасности на Дальнем Востоке, а также воспитанию подрастающего поколения. В годы Великой Отечественной войны героями были наши деды и прадеды, а в наше время ими стали наши земляки, которые защищают нас и нашу Родину в зоне специальной военной операции. Мы должны знать и уважать историю страны. Совместно с руководителем проекта мы планируем развернуть экспозицию в двенадцати школах нашего города», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Проект «Военная галерея.рф», в рамках которого организована масштабная выставка, реализует программу размещения 100 портретов великих полководцев и правителей России в 45 тысячах учебных заведений страны. Основная задача проекта - внести вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Как сообщили мэру Хабаровска, в рамках программы патриотического воспитания в Волочаевском лицее регулярно проводятся мероприятия профильной направленности: военизированные эстафеты, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, флешмобы, концерты, посвящённые памятным датам и событиям. Также ученики Волочаевского лицея являются постоянными участниками в городских акциях «Помощь нашим», «Ветеран живёт рядом», «Подарок воину». Отметим, что в лицее обучается более 70% детей из семей военнослужащих, в большей части участников СВО.