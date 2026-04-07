Россияне начали возмущаться данными Росстата о росте зарплат в пять раз

Россияне начали выражать недовольство докладами Росстата о росте зарплат. Так, статистическое ведомство отрапортовало, что среднемесячная номинальная зарплата граждан за 15 лет выросла в пять раз – с 21 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Но при озвучивании такой радужной информации не указывается размер инфляции и изменение структуры расходов россиян за тот же период, говорит доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Сергей Смирнов.

"Уже появились критические отзывы в социальных сетях по поводу данных, которые нам представил Росстат. Ведь на самом деле важно показывать не номинальный рост заработной платы, важно показывать реальный размер. Если заняться чисто статистическими расчётами, если мы сопоставим с уровнем инфляции, я вот посмотрел декабрь 2025 года к декабрю 2010 года, какая у нас была инфляция на потребительском рынке. Реальная заработная плата, если мы говорим про официальный уровень инфляции, то заработная плата выросла чуть больше, чем в полтора раза", - цитирует Смирнова радиостанция "Говорит Москва".