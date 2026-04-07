1,4 миллиарда сообщений в сутки: MAX захватывает рынок

Национальный мессенджер MAX привлек уже более 111 млн пользователей, которые ежедневно пересылают 1,4 млрд сообщений. Эти цифры озвучила начальник управления Президента РФ по ИТ-технологиям Татьяна Матвеева на Российском форуме по управлению интернетом, пишет "РГ".

Она отметила, что сейчас в сервисе регистрируются жители 40 стран. Рост платформы оказался феноменальным: если в июле прошлого года люди отправляли всего три млн сообщений в день, то теперь этот показатель вырос почти в 500 раз. По словам Матвеевой, это один из самых быстрых взлетов национальной ИТ-платформы в мировой истории.

Всего за год работы в MAX появилось 107 млн пользователей, а к сегодняшнему дню их число стало еще больше. Внутри мессенджера работают 3,6 млн публичных и частных каналов, среди которых страницы крупных СМИ, известных блогеров и экспертов.

Сообщалось, что Минздрав РФ планирует разрешить больницам оформлять договоры и согласия на лечение через мессенджер Max, используя авторизацию через Госуслуги. Ведомство уже разрешило врачам закрывать в приложении больничные, рассчитывая так разгрузить регистратуры и сделать медицину доступнее.