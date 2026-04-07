Мышление школьников угасает от ИИ - глава ИТ-комитета Госдумы

Школьники деградируют, если привыкают получать готовые ответы у ИИ. Об этом заявил председатель ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский.

Он согласен с тем, что ИИ быстро и бесконтрольно входит в учебный процесс, превращая его в бессмысленную формальность, когда школьники просто переписывают ответы и сдают их как свою домашнюю работу. Для многих из них это давно не инструмент, а решатель любых задач: зачем напрягаться, когда можно ничего не делать.

"Если ребенок привыкает к такой схеме, его способность к самостоятельному мышлению постепенно угасает. Он перестает анализировать, сопоставлять факты, выстраивать логические цепочки и проверять себя, то есть делать именно то, ради чего существует обучение", — написал Боярский.

Он уверен, что дома ребенок выберет самый легкий путь — списать готовое решение. Поэтому возрастает роль учителя и живого общения с ним. Иначе вырастет "поколение, которое умеет только формулировать запросы для ботов, но не способно мыслить самостоятельно".

При этом учителей в школах катастрофически не хватает, а перед школой поставлена задача цифровизации образования. Об этом депутат не упомянул. Напомним, в России действует стратегия цифровой трансформации образования. А Стратегия развития системы образования до 2036 года так и не представлена, хотя дает немало поводов для критики.