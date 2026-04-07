И.о. первого заместителя главы администрации Добрянского муниципального округа назначен бывший боец СВО

Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Добрянского муниципального округа назначен бывший боец СВО Александр Маслов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Добрянского муниципального округа.

Александр Маслов — уроженец Соликамска, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, отец троих детей. В 2025 году он прошёл отбор в президентскую программу "Время героев", направленную на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО.

Также является выпускником региональной программы "Герои Прикамья" цель которой — подготовка специалистов для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

Имеет государственные награды: Знак отличия "Георгиевский крест IV степени", Медаль "Участник специальной военной операции".