В Москве "накрыли" базу телефонных аферистов с мощным оборудованием

Столичные правоохранители вместе с коллегами из ФСБ пресекли деятельность технического штаба, который использовали дистанционные мошенники. На Дубравной улице в обычном жилом доме обнаружили точку связи, оснащенную сим-боксом с множеством действующих карт. Прямо на месте оперативники схватили двоих подозреваемых - мужчину и женщину. Эта пара отвечала за то, чтобы аппаратура функционировала без пауз, позволяя преступникам массово атаковать звонками жителей России, сообщила "РГ".

На допросе подозреваемые заявили, что наткнулись на вакансию с солидным окладом в сети. Их обязанность заключалась в банальном контроле за техникой. Задержанные пытались убедить следствие, будто не осознавали криминальный характер своей деятельности и не знали об обмане соотечественников. Тем не менее полиция отнеслась к таким заявлениям скептически, поскольку именно работа этой площадки позволяла аферистам скрывать свои реальные номера и совершать преступления.

В отношении напарников начали уголовное производство. Суд определил им разные условия содержания на период следственных действий: мужчину поместили в камеру СИЗО, а женщине разрешили остаться на свободе под письменным обязательством о невыезде. В данный момент правоохранительные структуры пытаются выйти на след главных организаторов нелегального бизнеса, которые нанимали технических сотрудников для обслуживания своих серверов.

Сообщалось, что кибермошенники начали наживаться на чувствах верующих перед Пасхой, собирая деньги через поддельные сайты на вымышленные услуги вроде "доставки Благодатного огня" или бронирования опасных поездок к святым местам.