Через Армению из Ирана эвакуированы уже более 500 россиян - посольство

С начала операции США и Израиля в отношении Ирана с территории последнего через Армению эвакуированы уже 509 россиян, сообщили в посольстве РФ в Ереване.

Накануне еще 175 граждан России, приехавшие в Армению через пограничный переход "Нурдуз"/"Агарак" вылетели спецрейсом из Еревана в Москву. Все они были вывезены из Ирана в составе группы эвакуированных сотрудников АЭС "Бушер".

В посольстве выразили "глубокую признательность" властям Армении "за доброе отношение и оперативное оформление въезда сотрудников "Росатома".