07 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральца будут судить за двойное убийство в сентябре 1999 года

Житель Среднего Урала предстанет перед судом по делу об убийстве двух человек, которое произошло более 26 лет назад.
Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Серова. Преступление было совершено в ночь на 27 сентября 1999 года во дворе частного жилого дома по улице Чапаева в городе Арамиль.

По версии следствия, в ходе возникшего конфликта уралец совершил убийство ранее знакомой супружеской пары, произведя в них несколько выстрелов из пистолета. После этого он скрылся. Спустя много лет следователям с оперативниками удалось выйти на след стрелка, проживавшего в Серове, и задержать. Его причастность к двойному убийству установили в ходе допросов, судебной баллистической и дактилоскопической экспертиз.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, оперативное сопровождение по данному делу вели сотрудники службы уголовного розыска.

"Обвиняемый по имени Виктор ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В его "послужном списке" убийства, бандитизм, разбойные нападения. За эти деяния в 2002 году Челябинский областной суд приговорил его к длительному лишению свободы. В местах не столь отдаленных он провел 18,5 лет, выйдя на свободу из колонии Ивделя в 2019 году. Сейчас, в случае подтверждения его вины по указанному преступлению прошлых лет, гражданину, вероятнее всего, вновь предстоит "продолжительная командировка" в места изоляции от общества. "Брали" его сыщики при силовой поддержке бойцов СОБР. Двери квартиры, где он проживал с сожительницей, фигурант долго не открывал, а когда все-таки понял, что лучше это добровольно сделать, впустил в жилище представителей МВД и Росгвардии. Спустя мгновенье его "скрутили", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец вину в совершении преступления не признал и от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Сейчас его уголовное дело направлено на рассмотрение в Сысертский районный суд.

Теги: суд, убийство, Арамиль, Серов


