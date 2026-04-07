Хабаровские дорожники в рамках исполнения поручения Сергея Кравчука оперативно устраняют последствия снегопада

На протяжении двух дней в Хабаровске хозяйничал снежный циклон с понижением температуры воздуха ночью, выпадением обильных осадков. Такие погодные условия привели к образованию снежных накатов на дорогах города. Борьбу с последствиями непогоды городские службы организовали оперативно, задействуя зимнюю дорожную технику.

«Сегодня ночью на улицы Хабаровска вышла 21 единица спецтехники. Несмотря на то, что часть машин уже переоборудована на летний режим работы в связи с сезонными изменениями, выделенного ресурса хватило для обработки всех проблемных участков города. Дежурные ответственные лица контролировали ситуацию на местах», - сообщил начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Дмитрий Чеверда.

Одним из самых сложных участков оказалась улица Запарина. Несмотря на ночную обработку, из-за сильного ветра и минусовых температур к утру здесь вновь сформировался снежный накат, что привело к затруднениям в движении и образованию пробок.

Мэр Сергей Кравчук поручил городским дорожным службам исправить ситуацию. Оперативная работа специалистов дала результаты, на данный момент проблема на улице Запарина полностью устранена - проезд восстановлен, движение нормализовано.

«Городские службы работают круглосуточно – днём и ночью - и готовы оперативно выезжать на сложные участки. При возникновении проблемных ситуаций ответственные лица незамедлительно направляются на место, а техника оперативно устраняет последствия непогоды. Дорожникам поручено к вечернему часу «пик» произвести посыпку подъемов и спусков на проезжей части», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Администрация города призывает жителей внимательно следить за погодной обстановкой. Автомобилистов, которые уже переобули автомобиль в летнюю резину, воздержаться от выезда на дорогу.