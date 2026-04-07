В Госдуме предложили освободить от налога самозанятых ветеранов СВО

В Госдуме предложили отменить налог для самозанятых ветеранов СВО. С инициативой выступила глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия").

Депутат обратилась в Минтруд с предложением ввести нулевую ставку налога на профессиональный доход для ветеранов СВО. Для всех остальных самозанятых россиян она должна остаться прежней: 4% для физлиц, 6% - для ИП и юрлиц.

Лантратова в своем обращении в министерство указывает, что сейчас ветераны СВО, работая таксистами, курьерами, мастерами и т.д. "продолжают нести стандартную налоговую нагрузку без учета особенностей своего положения".

"Даже с учетом разового бонуса в 10 тыс. руб. это ощутимая нагрузка для тех, кто рисковал жизнью за страну", - отмечает Лантратова.