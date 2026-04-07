Европа погружается в энергетический кризис

В Европе нарастает энергетический кризис, вызванный войной США и Израиля против Ирана. Цены на нефть и бензин уже выросли на 60–70%, а Брюссель готовит чрезвычайные меры, пишут западные СМИ.

Рассматриваются такие непопулярные меры, как введение дистанта и нормирование топлива вкупе с ограничением числа рейсов. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен признал, что цены на энергоресурсы теперь будут высокими очень долго.

Как сообщает Politico, один из европейских чиновников сказал изданию, что в Брюсселе ощущается нарастание той атмосферы, которая была во времена ковида. Причем нынешний кризис может оказаться серьезнее. Поэтому председатель Евросовета Антониу Кошта вскоре может собрать европейских лидеров на чрезвычайный саммит. ЕС даже отсрочил введение полного запрета на импорт нефти из России. Также вводятся ограничения по объему топлива, который может купить гражданин. Йоргенсен предупредил, что дефицит по ряду продуктов может усилиться в ближайшие недели. В целом руководство ЕС готовит европейцев к режиму жесткой экономии и ухудшению жизни.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что энергетический шок с полной силой обрушится на ЕС в апреле, когда дефицит нефти, сжиженного газа, дизельного топлива и керосина станет критическим. Он не исключает крупнейшего энергетического кризиса в современной истории.